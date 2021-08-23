Владимир Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны «Зюзино» вложат около 13 млрд рублей
Развитие бывшей промышленной зоны «Зюзино» на юго-западе Москвы обойдется почти в 13 млрд рублей. Все жилье в новом индустриальном квартале построят по программе реновации. Пан-график комплексного развития согласовали на заседании Штаба по реализации проектов комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь бывшей промзоны «Зюзино», подлежащей комплексному развитию, превысит 6,5 га. Вложения в проект на Одесской улице составят почти 13 миллиардов рублей, все жилье будет построено по Программе реновации. Передача домов под заселение запланирована на 2028 год», - отметил Ефимов.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне планируется возвести 144 тысячи квадратных метров недвижимости.
«На территории бывшей промышленной зоны в районе Зюзино на юго-западе Москвы будет возведено почти 140 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, здесь появится общественная застройка, она займет более 4 тысяч квадратных метров», - уточнил Прохоров.
Инициатива московских властей по комплексному развитию территорий (КРТ) после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.
Напомним, проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га.
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