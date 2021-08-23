Владимир Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны «Зюзино» вложат около 13 млрд рублей

«Площадь бывшей промзоны «Зюзино», подлежащей комплексному развитию, превысит 6,5 га. Вложения в проект на Одесской улице составят почти 13 миллиардов рублей, все жилье будет построено по Программе реновации. Передача домов под заселение запланирована на 2028 год», - отметил Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне планируется возвести 144 тысячи квадратных метров недвижимости.

«На территории бывшей промышленной зоны в районе Зюзино на юго-западе Москвы будет возведено почти 140 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, здесь появится общественная застройка, она займет более 4 тысяч квадратных метров», - уточнил Прохоров.

Инициатива московских властей по комплексному развитию территорий (КРТ) после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га.

