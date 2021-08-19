Ефимов: В Москве построят 9 млн «квадаратов» жилья на месте бывших промзон

При комплексной застройке московских промзон будет построено около 9 миллионов квадратных метров жилья, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.

По его словам, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» сформировано 130 проектов комплексного развития территорий, которые будут застраиваться. Градостроительный потенциал проекта оценивается в 33 миллиона квадратных метров.

«Предварительно планируем, что около 14 миллионов квадратных метров будет приходиться на офисы и другую общественно-деловую застройку, 10 миллионов – на новые промышленные производства, а 9 миллионов – на жилье», - сказал Ефимов.

Он сообщил, что за четыре года были выявлены огромные площади, выпавшие из жизни города, где нет ни нормальных рабочих мест, ни городской среды.

«За четыре года правительство столицы обследовало все территории, вид разрешенного использования которых относится к промышленности – это 15 тысяч гектаров промышленных и производственных зон», - отметил Ефимов.

Оказалось, что на 5 тысячах гектаров расположены действующие производства, а 8 тысяч гектаров застроены объектами, не имеющими отношения к производству.

«Еще 2 тысячи гектаров имеют потенциал к развитию – то есть сейчас на этих территориях нет ни заводов, ни жилья, ни социальной или деловой инфраструктуры», - добавил заммэра.

