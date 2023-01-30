Владимир Ефимов: На торгах в Москве отельеры могут получить здание по льготной арендной ставке
Арендаторы могут получить здание в Москве под открытие гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Уже начался прием заявок среди участников торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Двухэтажное кирпичное здание сдается в аренду на 20 лет. Оно располагается по адресу: улица Зацепа, дом 27. Заявки на участие в торгах инвесторы могут направлять до 3 марта этого года.
«Победитель торгов должен будет в течение 18 месяцев с момента подписания договора с городом провести капитальный ремонт объекта и открыть в здании гостиницу. Затем инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год. Договор будет действовать в течение 20 лет», – пояснил Владимир Ефимов.
Чтобы оформить применение льготной ставки арендной платы, инвестору следует подать заявление в Комитет по туризму города Москвы.
«Стартовая цена лота составляет 10,6 миллиона рублей. Общая площадь выставленного на аукцион здания составляет 288,2 квадратного метра. Оно имеет высокие потолки, несколько входов и выгодное местоположение. Гостиница будет находиться на участке площадью 439 квадратных метров в шаговой доступности от станций метро “Павелецкая” и “Серпуховская”», – рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ознакомиться с подробной информацией лоте и о торгах потенциальные отельеры могут на Инвестиционном портале Москвы и российском портале госзакупок.
Программа льготной аренды недвижимости «1 рубль за квадратный метр в год» действует для гостиничного бизнеса с 2022 года. По ее условиям, арендаторы осуществляют капремонт зданий, оставляя 75 процентов площади под номерной фонд. При этом гостиница должна получить категорию «три», «четыре» или «пять звезд».
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