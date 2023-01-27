Заммэра Ефимов: В 2022 году в городских торгах приняли участие почти 68 тысяч инвесторов
В Москве в торгах по продаже и аренде 10,8 тысячи объектов городской недвижимости и другого имущества в 2022 году приняли участие свыше 67 тысячи инвесторов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в прошлом году в столице прошли торги по продаже 10,3 тысячи зданий, помещений, машино-мест и другого имущества, а также по аренде 343 объектов. Еще по 104 лотам столица реализовала права на размещение некапитальных объектов недвижимости и ведение торговой деятельности.
Он также подчеркнул, что реализация объектов коммерческого назначения способствует развитию инфраструктуры столицы и помогает предпринимателям вести бизнес в Москве.
В свою очередь, глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что самыми активными участниками торгов в 2022 году стали физические лица, на втором месте оказались индивидуальные предприниматели, тройку замыкают юридические лица.
«Город выставляет на торги имущество как в исторических районах столицы, так и в ТиНАО. По итогам прошлого года больше всего объектов реализовали в ЗАО – 2,3 тысячи. В СЗАО прошли торги по 1,6 тысячи лотов, в СВАО – по тысяче», – уточнил Щербаков.
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