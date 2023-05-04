Производство абсорбирующего белья появится на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва»

По его словам, на создание производства будет затрачено по меньшей мере 300 млн рублей. Взамен Москва обязуется приобретать на протяжении 10 лет товары на общую сумму 11,7 млрд рублей. Сейчас «ВИП Камилла» завершает комплектацию производства и собирается начать пусконаладочные работы. Ефимов добавил, что компания станет первым предприятием — обладателем статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Руднево».

Отмечается, что компании-резиденты могут пользоваться значительными льготами, предоставляемыми столицей. Так, они имеют право не платить транспортный, имущественный и земельный налоги в течение 10 лет, а налог на прибыль для них составляет лишь 2%. Кроме того, резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут оформить договор аренды земельного участка по сниженной ставке.

Ожидается, что уже в текущем году столичные медучреждения будут получать подгузники производства компании «ВИП Камилла», а в конце 2024 года компания начнет поставлять пеленки. Изготавливать высококачественную продукцию позволит новейшее оборудование.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, площадь будущего производства составит 5,5 тысячи «квадратов». Оно целиком займет корпус № 7 на площадке «Руднево». Здесь расположена вся необходимая инфраструктура для производства продукции предприятия. Старт производства позволит обеспечить работой более 70 москвичей, добавил руководитель департамента.

В свою очередь основатель компании «ВИП Камилла» Уйгар Учар поделился планами выпустить за первый год работы производства 70 млн подгузников и 34 млн пеленок. Затем объемы производства планируется увеличить до 120 млн и 75 млн штук соответственно.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что индустриальный парк «Руднёво» стал частью ОЭЗ «Технополис Москва» в конце марта 2023 года. Уже сейчас на его территории функционируют 18 корпусов, впоследствии здесь планируется открыть федеральный центр беспилотных авиасистем. К концу 2024 года площадка «Руднево» предоставит столичным жителям 6000 высокотехнологичных рабочих мест.

