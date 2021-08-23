Минимальный уровень безработицы зафиксирован в Москве

«С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта. За этот период трудоустроились около 59 тысяч человек, число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек. Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6% и составило к середине августа 97,6 тысячи человек», – добавил заммэра.



Сфера разработки программного обеспечения, здравоохранение, торговля и строительство больше остальных пополнились новыми сотрудниками за время пандемии с апреля 2020 года по июль 2021 года.



«В июле 2021 года уровень напряженности на рынке квалифицированного труда — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 32% по сравнению с показателями июля 2019 года, и на 51% к июлю 2020 года. При этом за последний год количество вакансий выросло на 79%, а число резюме сократилось на 12%», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.



Как отмечают в правительстве Москвы, перед столицей стоит задача увеличения доли высокооплачиваемых, высококвалифицированных рабочих мест. Также в городе реализуют проект «Индустриальные кварталы», в которых на месте заброшенных промзон появляются новые районы с общественно-деловыми пространствами и современными производствами для приложения труда москвичей.

