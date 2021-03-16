Сенатор Святенко: Рынок труда в Москве восстановился после пандемии

Показатели безработицы в Москве снижаются, в период с октября прошлого года по февраль нынешнего уровень официально зарегистрированной безработицы сократился более чем в три раза. Об этом рассказала член Совета Федерации РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Как отметила сенатор, около 65 тысяч москвичей зарегистрированы на столичной бирже труда.

«В Москве традиционно гибкий рынок труда, что позволило быстрее справиться с последствиями пандемии. В первые месяцы ограничительных мер рост числа безработных действительно был высоким. В ситуации, когда многие растерялись, обращение на биржу труда было способом пережить самое непростое время: получить пособие и содействие в трудоустройстве. В тот момент уровень безработицы в Москве вырос до 3,3%. Но как только ограничения ослабли, восстановился найм, и граждане были трудоустроены», — сообщила Святенко.

По словам сенатора, столица уже вернулась к привычным показателям безработицы на уровне 0,8-0,9 процента.

Святенко отметила, что на сдерживание роста безработицы повлияло наличие значительной доли индивидуальных предпринимателей и самозанятых. По словам сенатора, число самозанятых жителей столицы уже достигло 506 тысяч, индивидуальных предпринимателей - 426 тысяч. Эти данные свидетельствуют об устойчивой тенденции к росту интереса к предпринимательству, которая активно поддерживается властями города.

Святенко напомнила, что москвичи могут получить помощь в трудоустройстве по имеющейся специальности, повысить квалификацию и даже бесплатно освоить новую профессию в центрах «Моя работа». Как отметила сенатор, пандемия стала мощной встряской для рынка труда, и власти города предлагают возможности для адаптации к изменениям как в плане широкого спектра учебных курсов, так и психологической помощи.

«Поддержать человека в период изменений - это одна из составляющих городского социального пакета, и москвичи должны знать, что такие меры поддержки им доступны, достаточно обратиться в ближайший к вам центр», — добавила Святенко.

