Ефимов: В ОЭЗ «Технополис Москва» будут выпускать оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза
Биотехнологическая компания «Биокад» запустит на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производство первого российского оригинального препарата для терапии рассеянного склероза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
До налаживания производства препарат будет выпускаться на других площадках предприятия, отметил Ефимов. В разработку лекарства вложено более миллиарда рублей, добавил он.
Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу.
Также отмечается, что производство будет запущено на базе фармацевтического комплекса «ПК-137» компании «Биокад».
Минздрав выдал регистрационное удостоверение на разработанный учеными «Биокада» препарат в конце марта. Лекарство будет называться «Ивлизи» (международное непатентованное наименование – «Дивозилимаб»).
«Сейчас на базе площадки в “Алабушево” выпускается 40 лекарственных препаратов, 29 из них – для поставок в рамках офсетного контракта, заключенного городом с компанией “Биокад” в 2017 году», - отметил отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В «Биокаде» отметили, что изготавливамый препарат значительно повысит качество жизни пациентов.
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