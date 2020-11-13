Онлайн-консультации по жилищным вопросам запущены в Москве

Сервис индивидуальной поддержки призван помочь москвичам получить личные консультации по нетипичным случаям, решить которые в рамках стандартных процедур невозможно.

В течение месяца пользователи портала mos.ru тестировали формат онлайн-разъяснений по различным направлениям, в том числе покупке городской недвижимости, постановке ее на кадастровый учет и территориальному планированию. Эти темы важны для предпринимателей. С 9 ноября на портале запущены консультации по жилищным вопросам, интересующим большинство москвичей. По словам заммэра, это касается постановки на жилищный учет, улучшения жилищных условий граждан, приватизации, заключения или переоформления договоров найма и соцнайма, а также помощи при потере документов.

В настоящее время москвичи дистанционно могут решить наиболее востребованные земельные и жилищные вопросы. Новые темы для консультаций - это очередной шаг для ускорения процессов цифровизации. «В ближайших планах - завершить перевод всех госуслуг и сервисов этой сферы в электронный вид», - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Для записи на онлайн-консультацию необходимо на портале mos.ru выбрать раздел «Услуги», далее подпункт «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», затем выбрать раздел «Департамент городского имущества», где к привычному списку услуг добавлен пункт «Онлайн-консультация». Выбрав необходимую услугу, желаемую дату и время, заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис, воспользовавшись которой можно получить онлайн-консультацию.

Все стандартные процедуры, касающиеся имущественно-земельных вопросов, решаются в рамках работы МФЦ.

