Онлайн-консультации по жилищным вопросам запущены в Москве
Онлайн-консультациями по индивидуальному сопровождению имущественно-земельных вопросов граждан воспользовались почти 150 человек. Услуга запущена на портале mos.ru с 12 октября.
С начала ноября список тем расширился и теперь москвичи могут получить персональные консультации и помощь в нестандартных ситуациях по самым актуальным темам в жилищной сфере, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сервис индивидуальной поддержки призван помочь москвичам получить личные консультации по нетипичным случаям, решить которые в рамках стандартных процедур невозможно.
В течение месяца пользователи портала mos.ru тестировали формат онлайн-разъяснений по различным направлениям, в том числе покупке городской недвижимости, постановке ее на кадастровый учет и территориальному планированию. Эти темы важны для предпринимателей. С 9 ноября на портале запущены консультации по жилищным вопросам, интересующим большинство москвичей. По словам заммэра, это касается постановки на жилищный учет, улучшения жилищных условий граждан, приватизации, заключения или переоформления договоров найма и соцнайма, а также помощи при потере документов.
В настоящее время москвичи дистанционно могут решить наиболее востребованные земельные и жилищные вопросы. Новые темы для консультаций - это очередной шаг для ускорения процессов цифровизации. «В ближайших планах - завершить перевод всех госуслуг и сервисов этой сферы в электронный вид», - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Для записи на онлайн-консультацию необходимо на портале mos.ru выбрать раздел «Услуги», далее подпункт «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», затем выбрать раздел «Департамент городского имущества», где к привычному списку услуг добавлен пункт «Онлайн-консультация». Выбрав необходимую услугу, желаемую дату и время, заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис, воспользовавшись которой можно получить онлайн-консультацию.
Все стандартные процедуры, касающиеся имущественно-земельных вопросов, решаются в рамках работы МФЦ.
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