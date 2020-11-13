Арендные каникулы оформили более 2-х тысяч московских предпринимателей
В рамках мер антикризисной поддержки бизнеса 2,3 тысячи предпринимателей в Москве оформили арендные каникулы на недвижимость. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в результате бизнесмены смогли сэкономить 2,36 млрд рублей.
Арендные каникулы были объявлены властями Москвы как мера поддержки предпринимателей в период действия режима повышенной готовности из-за пандемии. Он был объявлен с 1 марта по 30 июня.
Новыми условиями могли воспользоваться предприятия в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.
«Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли – они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 млн рублей», - сообщил Ефимов.
На втором месте оказалась сфера бытовых услуг (274,82 млн), на третьем – отели (215,47 млн).
Оформить арендные каникулы действующий бизнес сможет до конца 2020 года.
Мера рассчитана почти на 11 тысяч предпринимателей, город направит на эти цели 6,5 млрд рублей.
Кроме арендных каникул, бизнес в столице может воспользоваться отсрочкой имущественно-земельных платежей за второй квартал нынешнего года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес Департамента городского имущества.
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