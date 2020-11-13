Арендные каникулы оформили более 2-х тысяч московских предпринимателей

В рамках мер антикризисной поддержки бизнеса 2,3 тысячи предпринимателей в Москве оформили арендные каникулы на недвижимость. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в результате бизнесмены смогли сэкономить 2,36 млрд рублей.

Арендные каникулы были объявлены властями Москвы как мера поддержки предпринимателей в период действия режима повышенной готовности из-за пандемии. Он был объявлен с 1 марта по 30 июня.

Новыми условиями могли воспользоваться предприятия в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.

«Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли – они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 млн рублей», - сообщил Ефимов.

На втором месте оказалась сфера бытовых услуг (274,82 млн), на третьем – отели (215,47 млн).

Оформить арендные каникулы действующий бизнес сможет до конца 2020 года.