Ефимов: Объем промпроизводства в Москве вырос более чем на четверть
За десять месяцев рост промышленного производства Москвы составил 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В лидерах по динамике производство машин и оборудования – выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности – производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%», – рассказал Владимир Ефимов.
В производстве электрооборудования рост составил 83%, на 73,5% увеличились показатели в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева. Это объясняется повышением спроса на отделочные материалы: напольные и настенные деревянные покрытия, а также межкомнатные двери и паркетную доску
В сегменте производства бумаги и бумажных изделий также фиксируется рост объемов производства - на 73,3%. Показатели выросли в сегменте онлайн-торговли и использовании картонной упаковки вместо пластиковой.
Кроме того, заметно выросло производство медицинских инструментов и оборудования: прирост за 10 месяцев составил 71,4 процента, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. «На 34,5 процента увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за счет препаратов для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, а также противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов», – отметил он.
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