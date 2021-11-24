Власти Москвы оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям

Столичные власти одобрили финансовую поддержку почти двум десяткам промышленных предприятий, обратившихся за помощью с января по октябрь 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 миллионов рублей», - сообщил он.



Как уточнил вице-мэр, 13 из них получат поддержку в виде субсидий, остальные – в формате льготных займов. Кроме того, власти Москвы присваивают предприятиям статусы, позволяющие претендовать на налоговые льготы, помогают в поиске производственных площадок. А в будущем московские промышленники смогут воспользоваться новой мерой поддержки – компенсацией расходов на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для работы производства.



Такие компенсации будут предоставляться на три года на сумму не больше 100 миллионов рублей в год. «Городу появление этого вида поддержки тоже выгодно: каждый рубль, предоставленный в рамках компенсации, привлечет 10 рублей инвестиций в экономику столицы», - добавил Ефимов.



Обратиться за такой компенсаций промышленники смогут в «Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).



При этом власти продолжат развивать и уже имеющиеся востребованные инструменты поддержки, заверил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. В их числе - льготные займы, которых сначала года город одобрил на сумму в 650 миллионов рублей. Они предоставляются на срок до пяти лет по ставке ниже банковской (2-4% годовых).

