Власти Москвы оказали финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям
Столичные власти одобрили финансовую поддержку почти двум десяткам промышленных предприятий, обратившихся за помощью с января по октябрь 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 миллионов рублей», - сообщил он.
Как уточнил вице-мэр, 13 из них получат поддержку в виде субсидий, остальные – в формате льготных займов. Кроме того, власти Москвы присваивают предприятиям статусы, позволяющие претендовать на налоговые льготы, помогают в поиске производственных площадок. А в будущем московские промышленники смогут воспользоваться новой мерой поддержки – компенсацией расходов на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для работы производства.
Такие компенсации будут предоставляться на три года на сумму не больше 100 миллионов рублей в год. «Городу появление этого вида поддержки тоже выгодно: каждый рубль, предоставленный в рамках компенсации, привлечет 10 рублей инвестиций в экономику столицы», - добавил Ефимов.
Обратиться за такой компенсаций промышленники смогут в «Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).
При этом власти продолжат развивать и уже имеющиеся востребованные инструменты поддержки, заверил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. В их числе - льготные займы, которых сначала года город одобрил на сумму в 650 миллионов рублей. Они предоставляются на срок до пяти лет по ставке ниже банковской (2-4% годовых).
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