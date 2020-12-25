Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за 10 месяцев 2020 года вырос на 38,5%

Объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за 10 месяцев достиг суммы в 31,2 млрд долларов и на 38,5% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Основные страны-импортеры московской продукции Казахстан, США, Белоруссию и Китай, на них приходится около четверти от общего экспорта. Крупными закупщиками также являются Гонконг, Германия и Турция.



«Несырьевой неэнергетический экспорт включает в себя промышленный экспорт и экспорт продукции агропромышленного комплекса. За первые десять месяцев 2020 года рост промышленного экспорта столицы составил 40% и достиг объёма в 28,26 млрд долларов, а экспорт продукции АПК вырос на 24,9% с 2,36 до 2,95 млрд долларов. Московская продукция сегодня представлена по всему миру и экспортируется в 178 стран», - рассказал заместитель мэра.

В разрезе отраслей наибольший рост в сравнении с периодом январь-октябрь 2019 года в промышленности показали химическая промышленность и фармацевтика с косметикой.

Если говорить о структуре экспорта АПК, то ведущие позиции здесь за шоколадными изделиями, популярными в азиатских странах, кормами для животных, который продают в страны СНГ, а продукты на основе муки или молока и мучные кондитерские изделия экспортируются в Монголию и Вьетнам.

