Наталья Сергунина подвела итоги акселерационной программы для экспортеров

По словам заммэра Натальи Сергуниной, участники программы осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн рублей. Третий поток, это 30 компаний, недавно завершился и на протяжении года в продвижении продуктов им будут помогать наставники.

Программа «Экспортеры 2.0» реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и Московской школой управления «Сколково». Подать заявку на участие в ней в 2021 году можно на сайте МЭЦ.

Правительство Москвы ранее заключило с частным инвестором договор о комплексном развитии части промзоны «Коровино» на севере столицы.

