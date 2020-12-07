Наталья Сергунина подвела итоги акселерационной программы для экспортеров

Более 100 столичных компаний получат до конца года поддержку города в рамках акселерационной программы «Экспортеры 2.0», сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В первых трех потоках обучения приняли участие 59 экспортно ориентированных проектов. В следующем году пройти акселерацию смогут еще 45 представителей бизнеса.

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По словам заммэра Натальи Сергуниной, участники программы осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн рублей. Третий поток, это 30 компаний, недавно завершился и на протяжении года в продвижении продуктов им будут помогать наставники.

Программа «Экспортеры 2.0» реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и Московской школой управления «Сколково». Подать заявку на участие в ней в 2021 году можно на сайте МЭЦ.

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ФОТО: pixabay.com
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