Московские власти надеются снять основные ограничения к середине 2021 года
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти столицы ожидают начала восстановления экономики города к середине следующего года, сообщает ТАСС.
Ефимов отметил, что снижение валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3-4%, что меньше, чем изначально планировалось. Однако, по его словам, в 2021 году власти ожидают увеличения в аналогичных параметрах в плюс.
«Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений», - добавил Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что у экономики Москвы высокая доля диверсификации, что является плюсом. Ефимов рассказал, что многие отрасли до сих пор испытывают сложности, но, например, фармацевтическая и химическая, наоборот показывают рост.
По данным оперштаба Москва находится на первом месте в России по количеству случаев коронавируса. С начала пандемии в столице выявлено 625 189 пациентов с COVID-19, в том числе 7 750 - за последние сутки. Выздоровели 471 833 человека, умерли 9 126 пациентов.
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