На торги выставили 34 помещения для бизнеса в районе Бирюлево Восточное

Город выставил на открытые торги 34 помещения свободного назначения на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное. Они подойдут для разных видов предпринимательской деятельности, так как имеют свободное назначение. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Это большой и густонаселенный район на юге столицы. В этом местоположении потенциально могут быть востребованы заведения, ориентированные на повседневные нужды и досуг местных жителей — кафе, пекарни, специализированные магазины, детские развивающие центры, химчистки или пункты выдачи заказов. Свободное назначение помещений позволит реализовать практически любой бизнес-проект. Подача заявок на участие в аукционах завершится в период с 20 до 29 октября, а торги состоятся с 29 октября по 10 ноября», — отметил Пуртов.



Помещения расположены по адресам: 6-я Радиальная улица, дом 3, корпуса 3, 4, 11; дом 7/1, корпуса 1, 2 и дом 7/6, корпуса 2, 3. Их площадь варьируется от 48,5 до 193,8 квадратного метра. Все объекты находятся на первых этажах, имеют отдельный вход и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.



Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Чтобы поучаствовать в аукционах, необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.



Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

