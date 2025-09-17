На городские торги выставили здание в Таганском районе Москвы

Нежилое здание площадью около 80 кв. м в Таганском районе столицы выставили на открытый аукцион. Заявки на участие принимаются до конца сентября. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Сейчас инвесторы могут приобрести у города здание площадью 79,7 кв. м с земельным участком площадью 130 кв. м на Яузской улице — вблизи Садового кольца, Котельнической набережной и станции метро «Таганская». Его можно использовать для обустройства административных, торговых, производственно-складских помещений, в частности — для открытия офиса», — отметил он.

По его словам, финальная дата подачи заявок — 30 сентября. Сам аукцион пройдет 10 октября на электронной площадке «Росэлторг». Здание находится по адресу улица Яузская, дом 10/12, строение 2.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Чтобы участвовать в торгах, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на площадке «Росэлторг».

