На городские торги выставили здание в Таганском районе Москвы
Нежилое здание площадью около 80 кв. м в Таганском районе столицы выставили на открытый аукцион. Заявки на участие принимаются до конца сентября. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Сейчас инвесторы могут приобрести у города здание площадью 79,7 кв. м с земельным участком площадью 130 кв. м на Яузской улице — вблизи Садового кольца, Котельнической набережной и станции метро «Таганская». Его можно использовать для обустройства административных, торговых, производственно-складских помещений, в частности — для открытия офиса», — отметил он.
По его словам, финальная дата подачи заявок — 30 сентября. Сам аукцион пройдет 10 октября на электронной площадке «Росэлторг». Здание находится по адресу улица Яузская, дом 10/12, строение 2.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Чтобы участвовать в торгах, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на площадке «Росэлторг».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ поразили на Украине объекты железнодорожной инфраструктуры
- Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
- Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию
- Интернет от российского аналога Starlink будет дороже обычного
- Россиянам рассказали, как голодать без вреда для здоровья
- Сотрудники на удаленке систематически перерабатывают, но дольше спят
- Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными
- Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
- Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций
- Отказ Renault в регистрации нового товарного знака в России связали с политикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru