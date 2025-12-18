На городские торги выставили коммерческое помещение в Тверском районе

Помещение для ведения бизнеса в Тверском районе выставили на городской аукцион. Заявки на участие в торгах уже принимаются. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городских торгах инвесторы могут приобрести недвижимость, подходящую для реализации многих идей. Например, сейчас для покупки доступно помещение свободного назначения в Тверском районе. Оно занимает 163,3 кв. м», — указал он.

По его словам, на этой площади можно разместить косметологическую клинику, фотостудию, творческую или языковую школу.

Объект расположен по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7, и занимает второй этаж.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 января, а сами торги пройдут 3 февраля на электронной площадке «Росэлторг». Инвесторам потребуются регистрация, а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Больше информации об экономике Москвы можно найти в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.

