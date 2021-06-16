На 23% увеличился объём выпускаемой резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» продукции в 2020 году - вице-мэр Ефимов

В 2020 году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на 23% увеличили общий объём выпускаемой продукции. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По данным Ефимова, общая сумма выпущенной продукции составила 19 млрд рублей. Заммэра добавил, что лидерами являются сфера электроники, оптики и робототехники. Промышленные предприятия, работающие в данных отраслях, производят 67% от общего объема продукции ОЭЗ Технополис «Москва». За все время существования особой экономической зоны объём произведённой продукции достиг 81 млрд рублей.



Второе место по объему создаваемой в московской ОЭЗ продукции заняли предприятия, специализирующиеся в сфере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров пояснил, что этот кластер выпускает 13% от общего объема. По мнению Прохорова, предприятия сумели «оперативно отреагировать на вызовы пандемии» и перепрофилировать свои производства.



Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев подчеркнул, что для резидентов технопарка предусмотрены налоговые льготы. По его словам, в ОЭЗ созданы «комфортные условия для развития бизнеса», о чем свидетельствует увеличение суммарной выручки компаний-резидентов в 2020 году до 26 млрд рублей, что на 13% выше показателя прошлого года.

