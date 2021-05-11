Мясоперерабатывающий завод «Коломенское» получил землю для строительства нового корпуса

Москва передаст мясоперерабатывающему заводу «Коломенское» без торгов земельный участок в районе Нагатино-Садовники на юге города. На территории площадью 0,77 гектаров будет построен новый производственный корпус по переработке мяса в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, завод «Коломенское» инвестирует в строительство корпуса около 200 миллионов рублей. С 1988 года предприятие производит более 200 наименований колбас и мясных деликатесов из отечественного сырья. Завод использует современное оборудование, на его территории находится собственная бактериологическая и химическая лаборатория.

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Новый корпус будет примыкать к уже действующей промышленной площадке предприятия на проспекте Андропова. Он поможет заводу увеличить мощности и расширить производство. Появится почти 60 новых рабочих мест, отметил руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Земля без торгов предоставляется в рамках масштабных инвестиционных проектов в текущем году уже восьмой раз. Общий объем инвестиций составит более 5 млрд рублей.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ИнвестицииЭкономика Москвы
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