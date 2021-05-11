Мясоперерабатывающий завод «Коломенское» получил землю для строительства нового корпуса

Москва передаст мясоперерабатывающему заводу «Коломенское» без торгов земельный участок в районе Нагатино-Садовники на юге города. На территории площадью 0,77 гектаров будет построен новый производственный корпус по переработке мяса в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, завод «Коломенское» инвестирует в строительство корпуса около 200 миллионов рублей. С 1988 года предприятие производит более 200 наименований колбас и мясных деликатесов из отечественного сырья. Завод использует современное оборудование, на его территории находится собственная бактериологическая и химическая лаборатория.