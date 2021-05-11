Для реконструкции набережных, дорог и строительства ТПУ Москва выделила 70 га земли
Москва в этом году предоставила 81 земельный участок под строительство транспортных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. Общая площадь земли составляет порядка 70 гектаров. Строительство будет вестись за счет бюджета города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на выделенных земельных участках будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, также пройдет реконструкция набережных и дорог.
Планируется, что на выделенных в этом году участках появятся несколько путепроводов, в том числе над Горьковским, Казанским и Курским направлениями железной дороги. Для того, чтобы был построен путепровод через Рижское направление Московской железной дороги, который свяжет улицы Добролюбова и Складочную, город выделил 12,6 гектаров земли.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что новые ТПУ, которые объединяют разные виды транспорта, необходимы для улучшения пересадок. Связность разных районов города обеспечат новые дороги и путепроводы. Кроме того, Ликсутов отметил, что в планы властей входит развитие набережных, которые должны стать местами притяжения для жителей.
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Планируется, что на выделенных городом в текущем году территориях появятся транспортно-пересадочные узлы «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы», «Люблино».
Департамент городского имущества предоставил 15,5 гектаров для возведения технологической части ТПУ«Петровско-Разумовская». Она соединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Московских центральных диаметров, а также автобусные маршруты, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Также в этом году запланирована реконструкция Карамышевской набережной и набережной Москвы-реки от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко». Для проведения работ город выделил 8,5 и 0,26 гектаров земли соответственно.
Застройщики, работающие на объектах городского заказа, могут получить земельные участки в безвозмездное пользование через Департамент городского имущества. Все госуслуги в имущественно-земельной сфере в настоящее время можно получить в электронном виде.
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