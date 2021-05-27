Москва заняла второе место в мире по эффективности борьбы с пандемией

Российская столица заняла второе место среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий городских властей в период пандемии коронавируса. К таким выводам пришли эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов с начала пандемии в Москве были приняты меры поддержки бизнеса на сумму 90 миллиардов рублей, что позволило поддержать экономику города и сохранить инвестиционную и деловую активность. Так, общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода превысил прошлогодний уровень почти на 37%.

«При этом увеличение торговых оборотов происходит на фоне пониженной посещаемости торговых центров: в апреле 2021 года она была на 24% ниже уровня апреля докризисного 2019 года, что говорит о переходе значительной части потребления в онлайн, для этого в городе созданы все необходимые условия», – рассказал Ефимов.

Сообщается, что Москва заняла второе место после Сингапура на основании данных о состоянии систем здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета. Составленный экспертами ВШЭ рейтинг охватывает данные с февраля 2020 по май текущего года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 миллионов человек.

В исследовании также указано, что Москва занимает 1-е место по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых мегаполисов. По сравнению с другими городами город имел низкий уровень долга до пандемии, что позволило городу нарастить расходы, связанные с борьбой с коронавирусом.

По словам президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, высокая оценка Москвы от ВШЭ закономерна.

«Москва продемонстрировала способности быстрого реагирования на непредвиденную ситуацию с ковидом, как в сфере здравоохранения, так и социально-экономической сфере. Устойчивость бюджета, развитая новая экономика, большие расходы на социальные программы - все это стало залогом эффективности мер в такой сложной ситуации. Сегодня экономика Москвы быстро восстанавливается, даже быстрее, чем это можно было предположить», - отметила она.

