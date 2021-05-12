Ефимов: В Москве с конвейера сошел миллиардный сырок «Дружба»

Московский завод «Карат» выпустил миллиардную партию плавленого сырка «Дружба». В мае заводу был присвоен статус промышленного комплекса, что дает предприятию право на существенные льготы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работают четыре крупных и средних производителя молочной продукции. Они обеспечивают более шести тысяч рабочих мест, а также снабжают столицу необходимыми продуктами: общий объем отгруженных товаров по итогам 2020 года составил 44,3 миллиарда рублей. Среди предприятий – завод «Карат», который входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России», – отметил заместитель мэра.

Продукция завода поставляется по всей стране, а также в страны СНГ: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

«В ближайшее время предприятие рассчитывает нарастить долю экспорта и выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор завода плавленых сыров «Карат» Евгений Гребнев отметил, что сыр «Дружба» является знаковым продуктом, рецептура которого за много лет не изменилась: его производят из твердого сыра, свежего творога и сливок, а также сливочного масла.

Сегодня завод производит не только ретро-сыры, но и предлагает потребителям современную линейку самых разных вкусов, а востребованность продукции во многом объясняется ее конкурентной ценой, а также высоким качеством.

