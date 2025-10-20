Москва выставила на торги коммерческое помещение в Хорошевском районе

Город выставил на торги крупное коммерческое помещение свободного назначения в Хорошевском районе. Его можно использовать для открытия любого бизнеса. Об этом заявил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, свободное назначение большинства помещений на городских аукционах позволяет предпринимателям воплощать в жизнь самые разные идеи: от супермаркета до IT-школы, квест-пространства или пекарни.

«Помещение занимает более 380 квадратных метров на первом этаже жилого здания недалеко от станции метро «ЦСКА», популярных парков «Ходынское поле» и «Березовая роща», а также одного из самых крупных торговых центров столицы. Выгодное расположение и большая площадь могут стать основой для рентабельного бизнеса», — добавил Пуртов.

Объект расположен в доме 13 на Ходынском бульваре. Помещение имеет отдельный вход с улицы.

Подать заявку на участие в торгах можно до 13 ноября, сам аукцион состоится на электронной площадке «Росэлторг» 25 ноября. Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

