Московские власти помогли малому бизнесу сэкономить на аренде более 800 млн рублей
Столичная программа льготной аренды городских помещений позволит малому бизнесу сэкономить 810 млн рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала 2021 года более 400 представителей малого бизнеса, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров или занимаются социально значимыми видами деятельности, получили льготную и минимальную ставку аренды городской недвижимости», - сказал Ефимов.
По его словам, этой мерой смогут воспользоваться около тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций, которые арендовали в прошлом году помещения у города по минимальной или льготной ставке - 4,75 тыс. рублей и 3,5 тыс. рублей за квадратный метр в год соответственно.
«Общая площадь занимаемых ими помещений составляет 75 тысяч квадратных метров. За 2021 год эти предприниматели смогут сэкономить на аренде городской недвижимости 810 миллионов рублей», – рассказал заместитель мэра.
Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса была запущена в Москве в 2013 году, сохранилась в период пандемии и в качестве дополнительной меры поддержки была продлена на 2021 год.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, льготная ставка предоставляется компаниям, которые осуществляют деятельность в области здравоохранения, ветеринарии и образования, торговли товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, физкультуры и спорта, культуры, производства.
«Эта ставка предусмотрена также для тех, кто принимает на работу инвалидов. Их количество должно составлять не менее 50% от общего числа сотрудников, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%», - добавил Гаман.
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