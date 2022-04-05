Москва представит последние разработки отечественных производителей на форуме-выставке «Госзаказ»

В инновационном центре «Сколково» с 6 по 8 апреля пройдет XVII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». На нем будет работать объединенный стенд правительства Москвы. Российская столица оперативно реагирует на новые вызовы и в условиях санкций продолжает активно проводить политику импортозамещения, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Девиз форума-выставки – «Время российской промышленности». Форум объединит экспертов, заказчиков, поставщиков, а также представителей органов власти. Они обсудят меры поддержки отечественных предприятий и развитие импортозамещения в условиях западных санкций.

По словам Владимира Ефимова, «сегодня в Москве расположено свыше трех тысяч промышленных предприятий, которые не только удовлетворяют спрос населения на множество различных товаров, в том числе на лекарства и детское питание, но и обеспечивают более 700 тысяч рабочих мест».

На своем стенде Москва также представит результаты деятельности Портала поставщиков, одного из важных инструментов поддержки бизнеса со стороны города. Сегодня он объединяет более 300 тысяч пользователей из разных регионов страны. Каталог предлагаемых товаров, работ и услуг на ресурсе превышает 1,6 миллиона товарных единиц.

«Москва традиционно участвует в форуме «Госзаказ» и выступает на нем в качестве эксперта. На объединенном стенде правительства Москвы будет наглядно продемонстрировано, что отечественные производители предлагают оригинальные товары высокого качества и могут обеспечить реализацию импортозамещения в целом ряде отраслей», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Из-за санкций многие столичные промышленные предприятия столкнулись с проблемами поставок сырья и комплектующих, а также с изменением схемы работы поставщиков. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что в Москве решили создать специальный сервис по подбору альтернативных поставщиков, с помощью которого промышленники могут найти производителей отечественного оборудования взамен иностранного. Московские предприятия могут также вступить в реестр альтернативных поставщиков и предложить свои технологии и услуги по импортозамещению.

На стенде правительства Москвы можно будет ознакомиться с высокотехнологичной продукцией резидентов ОЭЗ «Технополис “Москва”», включая инструменты из уникальных сверхтвердых композиционных материалов, оптические компоненты и приборы, образцы высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарственных препаратов, специализированные средства связи.

Участники и гости форума познакомятся с собаками-роботами, которые помогают специалистам столичной Госинспекции по недвижимости выявлять самострои на территории города.

