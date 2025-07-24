Москва предложила бизнесу крупное помещение в районе Филевский парк

Предприниматели Москвы могут приобрести коммерческое помещение свободного назначения на западе города. Площадь объекта превышает 550 квадратных метров, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Сейчас на открытом аукционе доступно просторное помещение в районе Филевский парк. Объект находится по адресу: Большая Филевская улица, дом 13, вблизи двух станций метро и занимает первый и второй этажи жилого здания. Победитель торгов сможет открыть здесь практически любой вид бизнеса: от спортивных секций или медицинского центра до офисного пространства или торгового объекта. Вся процедура участия в торгах проходит онлайн: участникам не нужно оформлять бумажную документацию, а договор заключается напрямую с городом, что гарантирует юридическую чистоту сделки», — рассказал глава столичного ведомства.

Помещение, выставленное на аукцион, подключено к электричеству, водо- и газоснабжению, канализации, а также имеет отдельный вход. Заявки на участие в торгах можно подавать до 7 августа. Сам аукцион состоится 19 августа. Принять в нём участие могут как физические, так и юридические лица. Понадобятся лишь регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Полное описание лота доступно на Инвестиционном портале Москвы. Сейчас база данных платформы превышает 700 объектов. Среди них — коммерческие помещения на первых этажах жилых домов и бизнес-центров, которые особенно востребованы инвесторами.

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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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