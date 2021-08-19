Москва закупит новые электробусы на 24 млрд рублей

Он уточнил, что победителями проведенных в 2021 году конкурсов на поставку электробусов стали ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».

«Контракты жизненного цикла, которые мы подписываем с производителями, обеспечивают бесперебойную работу наземного городского транспорта и исключают возникновение технических неисправностей на линиях. Такие сервисные контракты дают городу уверенность в том, что производитель понимает свою ответственность и производит транспорт для ежедневных перевозок жителей и гостей столицы» – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Москва подписывает контракты жизненного цикла в сфере транспорта с 2013 года. Такой механизм государственно-частного партнерства позволяет вывести на дороги города новый экологичный вид транспорта, обновить подвижной состав метрополитена и парки наземного транспорта.

«Контракты жизненного цикла имеют долгосрочный характер – они заключаются на 7–30 лет в зависимости от специфики закупаемого оборудования. Это дает Москве возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы. В данном случае город платит не за сам факт сервиса техники, а за обеспечение ее работоспособности. Таким образом, если машины ломаются, простаивают, не соответствуют нашим требованиям, то бюджет не несет затрат», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Все приобретаемые Москвой электробусы отвечают самым современным мировым стандартам: производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.

По сравнению с транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания электробусы более производительны и надежны. Машины не привязаны к контактной сети: зарядка занимает 6–10 минут на конечных остановках и в парках.

