Москва закупит новые электробусы на 24 млрд рублей
Город закупит 400 электробусов на сумму 24 млрд рублей по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), которые предполагают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 млрд рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1000 электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска «зеленых» облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 млрд рублей», – сообщил Владимир Ефимов.
Он уточнил, что победителями проведенных в 2021 году конкурсов на поставку электробусов стали ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».
«Контракты жизненного цикла, которые мы подписываем с производителями, обеспечивают бесперебойную работу наземного городского транспорта и исключают возникновение технических неисправностей на линиях. Такие сервисные контракты дают городу уверенность в том, что производитель понимает свою ответственность и производит транспорт для ежедневных перевозок жителей и гостей столицы» – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Москва подписывает контракты жизненного цикла в сфере транспорта с 2013 года. Такой механизм государственно-частного партнерства позволяет вывести на дороги города новый экологичный вид транспорта, обновить подвижной состав метрополитена и парки наземного транспорта.
«Контракты жизненного цикла имеют долгосрочный характер – они заключаются на 7–30 лет в зависимости от специфики закупаемого оборудования. Это дает Москве возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы. В данном случае город платит не за сам факт сервиса техники, а за обеспечение ее работоспособности. Таким образом, если машины ломаются, простаивают, не соответствуют нашим требованиям, то бюджет не несет затрат», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Все приобретаемые Москвой электробусы отвечают самым современным мировым стандартам: производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.
По сравнению с транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания электробусы более производительны и надежны. Машины не привязаны к контактной сети: зарядка занимает 6–10 минут на конечных остановках и в парках.
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