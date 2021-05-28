Москва полностью разместила первый выпуск «зеленых» облигаций
Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций. Это 74 облигационный выпуск с постоянным купоном и сроком обращения семь лет. Объем заявок на покупку составил в целом более 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. В результате был размещен весь объем выпуска облигаций в 70 млрд рублей. Основной объем выпуска приобрели банки, также в размещении приняли участие управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ставка купона по облигациям определена на уровне 7,38% годовых, что обеспечивает доходность к погашению 7,52% годовых.
«Купонная ставка и доходность облигаций по итогам размещения ниже ожиданий участников рынка и ниже показателей ведущих эмитентов России по сопоставимым облигациям, что обеспечивает экономию расходов на обслуживание долга», - отметил заммэра.
Организаторами размещения «зеленых» облигаций Москвы стали 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-Банк, БКС Глобал Маркетс, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк.
Москва стала первым субъектом РФ, выпустившим «зеленые» облигации. Средства от выпуска таких облигаций будут направлены на реализацию проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта.
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