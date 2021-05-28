Москва полностью разместила первый выпуск «зеленых» облигаций

Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций. Это 74 облигационный выпуск с постоянным купоном и сроком обращения семь лет. Объем заявок на покупку составил в целом более 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. В результате был размещен весь объем выпуска облигаций в 70 млрд рублей. Основной объем выпуска приобрели банки, также в размещении приняли участие управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ставка купона по облигациям определена на уровне 7,38% годовых, что обеспечивает доходность к погашению 7,52% годовых.