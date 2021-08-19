Москва поднялась в международном рейтинге городов Cost of Living
Москва улучшила свои позиции в рейтинге городов Cost of Living. Столица России после августовского обновления рейтинга занимает 151 место в мире и 63 в Европе. Москва поднялась на две позиции в мировом рейтинге и на три – в европейском.
Рейтинг Cost of Living оценивает стоимость проживания в городах. Чем выше место, тем дороже жизнь в городе. Всего в мировой рейтинг включены 204 города, из них 68 располагаются в Европе. Итоги подводятся на основе анкетирования местных горожан, которые указывают стоимость питания и услуг: транспорта, ЖКХ, здравоохранения, развлечений и т.д..
Стоимость проживания в Москве, по данным рейтинга, находится на уровне Будапешта, Варшавы, Белграда и Монтеррея. Самыми дорогими городами для проживания согласно рейтингу являются Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих. Самыми дешевыми - Бухарест, Киев и Санкт-Петербург.
«Москва – современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и международными рейтингами», - заявил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, Москва по этим показателям находится на одном уровне, а зачастую опережает Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж и Берлин. Это подтверждает недавно опубликованный рейтинг привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations. В нем столица России поднялась с 54-го на 17-е место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих.
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