Москва планирует закупку электробусов и строительство метро за счет «зеленых» облигаций
Закупка электробусов и строительство метро станут первыми проектами, которые Москва будет финансировать за счет выпуска городских «зеленых» облигаций. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы выходит на рынок заимствований впервые с 2013 года. Власти рассматривают в том числе выпуск «зеленых» облигаций, доходы от которых будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.
«Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов - закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена. Эти проекты непосредственно влияют на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы вредных веществ не менее, чем на 200 кг в год», - сказал Ефимов, добавив, что ввод новых участков метро ведет к тому, что часть людей отказывается от использования личных автомобилей, что также приводит к сокращению вредных выбросов в атмосферу.
«Зеленые» облигации - новый инструмент для России и Москва активно прорабатывает правовые аспекты применения этого инструмента. Отдельный важный вопрос - учет требований бюджетного законодательства, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.
«В России установлен принцип единства кассы, который означает, что доходы из всех источников учитываются совместно, нет возможности обособить поступления из какого-либо источника для финансирования определенных расходов. Для соблюдения этого принципа город будет направлять эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств на финансирование заявленных проектов и формировать ежегодную отчетность об использовании средств. Такой подход полностью отвечает международной практике», - отметила она.
Соответствие «зеленых» облигаций Москвы признаваемому в мире стандарту, принципам Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA), будет контролировать рейтинговое агентство «Эксперт РА».
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