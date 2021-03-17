Москва планирует закупку электробусов и строительство метро за счет «зеленых» облигаций

Закупка электробусов и строительство метро станут первыми проектами, которые Москва будет финансировать за счет выпуска городских «зеленых» облигаций. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы выходит на рынок заимствований впервые с 2013 года. Власти рассматривают в том числе выпуск «зеленых» облигаций, доходы от которых будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.

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«Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов - закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена. Эти проекты непосредственно влияют на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы вредных веществ не менее, чем на 200 кг в год», - сказал Ефимов, добавив, что ввод новых участков метро ведет к тому, что часть людей отказывается от использования личных автомобилей, что также приводит к сокращению вредных выбросов в атмосферу.

«Зеленые» облигации - новый инструмент для России и Москва активно прорабатывает правовые аспекты применения этого инструмента. Отдельный важный вопрос - учет требований бюджетного законодательства, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

«В России установлен принцип единства кассы, который означает, что доходы из всех источников учитываются совместно, нет возможности обособить поступления из какого-либо источника для финансирования определенных расходов. Для соблюдения этого принципа город будет направлять эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств на финансирование заявленных проектов и формировать ежегодную отчетность об использовании средств. Такой подход полностью отвечает международной практике», - отметила она.

Соответствие «зеленых» облигаций Москвы признаваемому в мире стандарту, принципам Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA), будет контролировать рейтинговое агентство «Эксперт РА».

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ФОТО: РИА Новости
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