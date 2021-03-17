Москва планирует закупку электробусов и строительство метро за счет «зеленых» облигаций

«Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов - закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена. Эти проекты непосредственно влияют на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы вредных веществ не менее, чем на 200 кг в год», - сказал Ефимов, добавив, что ввод новых участков метро ведет к тому, что часть людей отказывается от использования личных автомобилей, что также приводит к сокращению вредных выбросов в атмосферу.

«Зеленые» облигации - новый инструмент для России и Москва активно прорабатывает правовые аспекты применения этого инструмента. Отдельный важный вопрос - учет требований бюджетного законодательства, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

«В России установлен принцип единства кассы, который означает, что доходы из всех источников учитываются совместно, нет возможности обособить поступления из какого-либо источника для финансирования определенных расходов. Для соблюдения этого принципа город будет направлять эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств на финансирование заявленных проектов и формировать ежегодную отчетность об использовании средств. Такой подход полностью отвечает международной практике», - отметила она.

Соответствие «зеленых» облигаций Москвы признаваемому в мире стандарту, принципам Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA), будет контролировать рейтинговое агентство «Эксперт РА».

