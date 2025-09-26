Московским студентам рассказали об особенностях столичной системы госзакупок

Москва заключает от 1000 до 3000 госконтрактов каждый день. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов в ходе лекции в Университете Правительства Москвы, посвященной совершенствованию городской системы закупок.



По его словам, в год столица заключает свыше 500 тысяч сделок. Сегодня инфраструктура закупок Москвы уверенно позволяет контрактовать такие объемы, так как все процедуры проходят в электронном виде.



«В ходе лекции мы также обсудили, как высокий уровень конкуренции в сфере госзаказа помогает делать город комфортнее, например, как определяются подрядчики для строительства новых дорог, оснащения школ и больниц, сохранения исторических зданий и памятников архитектуры», — рассказал Пуртов.



Московский госзаказ — самый крупный в России. Его среднегодовой объем достигает порядка двух триллионов рублей, а на столичных заказчиков приходится каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Это позволяет поддерживать жизнедеятельность муниципальных и государственных учреждений, а также поставщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.



Закупки товаров, работ и услуг проводятся на столичном Портале поставщиков. Это электронная площадка, которая помогает заказчикам оперативно получать качественную продукцию по оптимальным ценам, а поставщикам со всей России дает возможность масштабировать бизнес.



«Приоритетами развития контрактной системы Москвы до 2030 года являются ускорение закупочного цикла, оптимизация и упрощение работы контрактных служб, а также совершенствование процедур закупок малого объема, которое, среди прочего, предполагает расширение поддержки малого предпринимательства через систему госзакупок», — добавил Пуртов.



Также одним из приоритетных направлений остается цифровизация.



Столичная закупочная система стабильно демонстрирует высокую эффективность. Москва лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

