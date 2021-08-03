Московский Портал поставщиков расширился до 38 регионов
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков подписали соглашение об информационном взаимодействии при закупках товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием столичного Портала поставщиков. Таким образом, в этом сервисе работают уже 38 регионов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сегодня на Портале зарегистрировано более 230 тысяч поставщиков, причем 40% из них – это представители регионов России. Омская область стала 38 субъектом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на нашей площадке», - отметил он, добавив, что город планирует в дальнейшем расширять географию сотрудничества.
Половина регионов, работающих с Порталом поставщиков, присоединилась к сотрудничеству в 2019 году. Власти Москвы отмечают продолжающийся рост интереса к закупкам малого объема через Портал поставщиков: только с начала этого года было заключено сделок на сумму 36,5 миллиарда рублей.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в топ-5 по количеству поставщиков на Портале сегодня, помимо Москвы, входят Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Кемеровская область. Омская область уже активно подключилась к работе с системой: на Портале зарегистрировались уже около 800 поставщиков из этого региона.
Портал поставщиков запущен в 2013 году для автоматизации процедуры закупок малого объема.
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