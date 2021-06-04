Московские промышленники получили новую финансовую поддержку
Промышленные предприятия российской столицы смогут отныне рассчитывать на льготные займы до 100 миллионов рублей, профинансированные совместно федеральными и городскими властями. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключено между Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) и федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).
Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такая мера поддержки как заем по льготной ставке ниже банковской пользуется большой популярностью у промышленников столицы.
«По данным Московского Фонда, каждое четвертое предприятие обращается к ним повторно. Займы позволяют расширять и модернизировать производство, выходить на новые зарубежные рынки, закупать оборудование. Соглашение с Фондом развития промышленности позволит совместно финансировать проекты московских производителей с суммой займа до 100 млн рублей. При этом в будущем мы бы хотели проработать возможность совместной поддержки и более масштабных проектов», – рассказал заместитель мэра.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил на каких условиях будут субсидироваться займы:
«Согласно подписанному документу, фонды смогут выдавать совместные займы московским промышленникам на проекты с суммой займа до 100 млн рублей в соотношении 70% – федеральные средства, 30% – региональные».
ФРП на сегодня предоставил московским промышленникам 30 займов на общую сумму около 9 миллиардов рублей, при этом совокупный бюджет реализации проектов превысит 16 миллиардов рублей. Треть предприятий уже запустила свои новые производства.
Как подчеркнул директор ФРП Роман Петруца, столица РФ заслуженно входит в пятерку лучших городов мира.
«Сегодня это современный, утопающий в зелени мегаполис, где создана уникальная городская среда, соответствующая самым высоким мировым стандартам качества жизни. Поэтому и действующие в столице производства должны отвечать всем техническим и экологическим требованиям и способствовать снижению углеродного следа. Мы рады, что сможем вместе с московскими коллегами развивать в столице современные, технологичные и экологичные производства», - отметил господин Петруца.
В свою очередь генеральный директор МФППиП Анатолий Гарбузов сообщил, что Фонд выдает столичным промпредприятиям льготные займы на сумму до 300 миллионов рублей.
«Только за 2020 год сумма поддержки составила более одного миллиарда рублей. При этом Фонд постоянно работает над повышением клиентоориентированности: в прошлом году на шесть процентов был сокращен список документов, необходимых для получения займов», - уточнил Анатолий Гарбузов.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства – подведомственное учреждение Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Он обеспечивает финансовую поддержку субъектов промышленности города, предприятий в сфере научных исследований и разработок, создателей программного обеспечения. Поддержка оказывается также московским экспортерам и компаниям, которые планируют выйти на зарубежные рынки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
- В России хотят огранизовать платную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев
- Путин озвучил на ПМЭФ новые меры поддержки малого бизнеса
- Путин назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной и эффективной
- Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
- Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года
- Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»
- Скончался первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников
- Опасный для вакцинированных штамм коронавируса выявили в Индии
- Телеграм: Питерский форум и вредные датчане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru