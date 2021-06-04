Московские промышленники получили новую финансовую поддержку

Промышленные предприятия российской столицы смогут отныне рассчитывать на льготные займы до 100 миллионов рублей, профинансированные совместно федеральными и городскими властями. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключено между Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) и федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такая мера поддержки как заем по льготной ставке ниже банковской пользуется большой популярностью у промышленников столицы.

«По данным Московского Фонда, каждое четвертое предприятие обращается к ним повторно. Займы позволяют расширять и модернизировать производство, выходить на новые зарубежные рынки, закупать оборудование. Соглашение с Фондом развития промышленности позволит совместно финансировать проекты московских производителей с суммой займа до 100 млн рублей. При этом в будущем мы бы хотели проработать возможность совместной поддержки и более масштабных проектов», – рассказал заместитель мэра.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил на каких условиях будут субсидироваться займы:

«Согласно подписанному документу, фонды смогут выдавать совместные займы московским промышленникам на проекты с суммой займа до 100 млн рублей в соотношении 70% – федеральные средства, 30% – региональные».

ФРП на сегодня предоставил московским промышленникам 30 займов на общую сумму около 9 миллиардов рублей, при этом совокупный бюджет реализации проектов превысит 16 миллиардов рублей. Треть предприятий уже запустила свои новые производства.