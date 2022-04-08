Московские меры поддержки дали возможность промпредприятиям запустить технологические линейки

Российским правительством и мэрией Москвы разработан за последний месяц целый комплекс антикризисных мер поддержки бизнеса. Среди них – кредиты на оборотные средства. Благодаря этому промышленники смогут закрыть кассовые разрывы, образовавшиеся из изменения курсов валют и повышения цен на сырьё. Об этом заявил руководитель финансово-экономического департамента компании по производству колбасных изделий «Дымов» Анатолий Шутка. По его словам, работая с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, предприятие получило заём в 200 млн рублей на развитие экспортной деятельности.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян считает, что Москве удалось вычленить наиболее перспективные, требующие сегодня поддержки отрасли.

Он подчеркнул, что поддержка в виде субсидирования ставок, позволяющая получать кредитные ресурсы посредством фонда развития предпринимательства на 10 пунктов ниже среднерыночной ставки.

«Она дает сегодня возможность промышленным предприятиям запустить технологические линейки, которые позволят закрыть провалы в цепочках поставок элементов компонентной базы, которых не хватает нашим предприятиям в смежных отраслях», - сообщил Варданян.

По его словам, огромным плюсом для городского промышленного бизнеса является открытие льготных кредитных линий под пополнение оборотных средств.

«Это на сегодняшний день один из ключевых и проблемных моментов. Многие предприятия не имеют возможности запускать новые технологии, поддерживать сам процесс производства и, главное, продвигать свою продукцию в связи с крайней ограниченностью «оборотки»», - рассказал вице-президент МТПП.

Он также заметил, что это позволяет предприятиям выйти на более-менее стабильный поступательный процесс и на стабилизацию рынка продаж.

«Конечно, это отражается и на возможности выплаты заработной платы, поддержки и сохранения компетентных сотрудников, покупок нового оборудования и программного обеспечения», - добавил Варданян.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства проверил и одобрил 44 заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов. Общий объем кредитования по одобренным заявкам составит 17 млрд рублей. Среди первых получателей антикризисной поддержки - производители пищевой промышленности, косметики, машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники и электрической техники.

«За первую неделю работы новой меры поддержки к нам поступили заявки от 44 предприятий, на которых в общей сложности работает более 30 тысяч человек. По этим первым заявкам будет выдано 17 млрд рублей льготных кредитов, на них 723,3 миллиона рублей выделено из бюджета Москвы на компенсацию части процентной ставки. Большая часть кредитных средств, 15,7 млрд рублей, будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств, а 1,3 млрд рублей предприятия получают на реализацию инвестиционных проектов», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

