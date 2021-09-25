Московские фармпредприятия увеличили продажи товаров на 80% за полгода

Фармпредприятия, расположенные на территории столицы, обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства медпрепаратов. В Москве работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которая демонстрирует уверенный рост.

«По итогам первых шести месяцев 2021 года столичные производства реализовали товаров на 134,1 млрд рублей, что на 79% больше, чем за тот же период 2020 года. Предприятия обеспечивают необходимыми лекарствами не только город и регионы страны, но и успешно поставляют их на международные рынки. В первом полугодии текущего года объем экспорта фармацевтической продукции составил почти 549 млн долларов США, это более чем в четыре раза превышает аналогичный период прошлого года, тогда было экспортировано продукции на 131,5 млн долларов и более чем в 5,5 раза выше показателя 2019 года и 97,4 млн долларов», –подчеркнул заместитель мэра.

Фармацевтическая отрасль быстр развивается благодаря мерам экономической поддержки со стороны правительства города. Для фарм-бизнеса предусмотрено субсидирование, гибкая система займов, различные формы государственно-частного партнерства, налоговые льготы и помощь в локализации производств. Все это позволяет развивать бизнес, проводить исследования и внедрять новые технологии.

«Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, осуществляющих производство фармацевтической продукции в Москве, в январе-марте 2021 года составили 9,3 млрд руб. За весь прошлый год этот показатель достиг 10,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает инвестиционные итоги 2019 года», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Напомним, поставки фармацевтической продукции из Москвы на рынок Италии оказали заметный вклад в увеличение промышленного экспорта столицы. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. По его данным, в частности иммунологические продукты были поставлены на общую сумму 34,55 млн долларов.

