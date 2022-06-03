Логистика, поставки и нестандартные решения: Как столичный бизнес адаптировался к новым условиям
В Москве прошел круглый стол о трансформации бизнеса и новых этапах его развития. На онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы эксперты обсудили, как сегодня меняются концепции работы предпринимателей, создаются новые направления и какие меры принимаются для сохранения рабочих мест.
Глава Управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Уланов заявил, что многие компании быстро адаптировались к новым реалиям и получили шанс занять освободившиеся ниши.Его слова подтвердили несколько бизнесменов, которые поделились опытом работы своих компаний под санкциями.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Гендиректор ОАО «НПП "Темп" им. Ф.Короткова» Денис Иванов заявил, что его компания начала осваивать новые производства.
«Наш продукт до недавнего времени был предназначен только для авиационной промышленности. В связи с изменениями в этой отрасли мы начали искать иные возможности. Сейчас осваиваем производство гидравлических систем. Для нас это новый рынок, однако, останавливаться на металлургии мы не собираемся», – рассказал он.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В свою очередь, управляющий сервис-центра «Технологии торговли» Никита Ткачук заявил, что санкции изменили привычные процессы в лучшую сторону. Так, например, компания столкнулась с дефицитом чековой ленты и за месяц решила эту проблему.
«Мы модернизировали программное обеспечение, используемое в ретейле для выдачи электронных чеков, этот процесс занял около месяца. Большим плюсом, стало решение Федеральной налоговой службы не спрашивать покупателя о выдаче электронного чека. Еще ФНС разработала специальное приложение, которое позволяет при регистрации получать все чеки в электронном виде», – отметил бизнесмен.
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
С логистическими проблемами столкнулась и компания «СДЭК». По словам Валерии Батовой, руководителя отдела развития организации, с закрытием границ и ряда направлений авиасообщения компании пришлось искать новые маршруты, а также закупить собственный грузовой транспорт.
«На данный момент приобретено 90 машин, которые проходят брендирование. Сегодня одна из главных целей “СДЭК” – создать свою экосистему.Для решения этой задачи внедряется ряд новых разработок, например СДЭК ID, который позволяет сократить время на обработку документов», – рассказала топ-менеджер.
ГЛАВНОЕ - НЕ ПАНИКОВАТЬ
Бизнесмены едины в одном: в период экономических перемен главное – не паниковать, разобраться в ситуации, постараться найти верные решения и сохранить команду. По их словам, очень важно опираться на уже пройденный опыт и использовать проверенные кейсы.
В помощь этим изменениям – федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, а также конструктивный диалог и обмен опытом внутри предпринимательского сообщества.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Боррель: Европа не признает паспорта РФ, выданные в Херсонской и Запорожской областях
- СМИ: взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»
- Мессенджер Viber временно запретили в ЛНР
- Сбербанк предупредил об активизации телефонных мошенников
- В России приостановили работу фирменные магазины Lego
- Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России
- В Совете Федерации заявили о возрастании риска ядерного конфликта
- Москва и Луганск стали городами-побратимами
- Экс-замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии за мошенничество
- Россия запретила въезд 41 гражданину Канады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru