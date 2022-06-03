Логистика, поставки и нестандартные решения: Как столичный бизнес адаптировался к новым условиям

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Гендиректор ОАО «НПП "Темп" им. Ф.Короткова» Денис Иванов заявил, что его компания начала осваивать новые производства.

«Наш продукт до недавнего времени был предназначен только для авиационной промышленности. В связи с изменениями в этой отрасли мы начали искать иные возможности. Сейчас осваиваем производство гидравлических систем. Для нас это новый рынок, однако, останавливаться на металлургии мы не собираемся», – рассказал он.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В свою очередь, управляющий сервис-центра «Технологии торговли» Никита Ткачук заявил, что санкции изменили привычные процессы в лучшую сторону. Так, например, компания столкнулась с дефицитом чековой ленты и за месяц решила эту проблему.

«Мы модернизировали программное обеспечение, используемое в ретейле для выдачи электронных чеков, этот процесс занял около месяца. Большим плюсом, стало решение Федеральной налоговой службы не спрашивать покупателя о выдаче электронного чека. Еще ФНС разработала специальное приложение, которое позволяет при регистрации получать все чеки в электронном виде», – отметил бизнесмен.