В Москве минимальную зарплату повысили на десять процентов

В столице минимальный размер заработной платы был повышен до 23 508 рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщило РИА Новости.

«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата составит 23 508 рублей в месяц, что на десять процентов выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года — 21 371 рубль», - уточнили в пресс-службе.

Одновременно с этим была увеличена и величина прожиточного минимума, которая составит в расчете на душу населения 20 585 рублей, для трудоспособного населения - 23 508 рублей, для пенсионеров - 15 410 рублей, для детей – 17 791 рубль, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, индексация повысит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции, ускорившейся в марте в силу внешних условий и неблагоприятных условий для экономики.

«Увеличение МРОТ и прожиточного минимума на деле направлено на поддержку реальных доходов населения на стабильном уровне, отвечающем макроэкономической конъюнктуре. Важно понимать, что будет оказана помощь, прежде всего, наиболее уязвимым слоям населения», - подчеркнул Ефимов.

Вице-президент МТПП Сурен Варданян отметил, что данная мера позволит, прежде всего, защитить наиболее уязвимые слои населения, а, кроме того, позволит сбалансировать экономические показатели спроса.

«В данном случае совершенно точно это решение приведет не только к решению социальной задачи, которую город ставил и ставит перед собой всегда, но и будет способствовать созданию потребительского спроса на продукцию, производимую нашими российскими компаниями», - сказал эксперт.

С ним согласился и руководитель Центра правовой поддержки бизнеса московской «Деловой России» Алексей Мишин.

«В целом ожидаемый шаг и соотносящийся с текущими экономическими реалиями. Если судить по рынку, то за эти три месяца средняя зарплата в целом выросла как раз примерно на 10 процентов. Это отражает уровень инфляции и поэтому повышение МРОТ и пенсий не только поддержит наиболее незащищенные слои населения, но и позволит поддержать покупательную способность москвичей, что для города, где торговля традиционно сильный сектор, крайне важно», - сказал он.

