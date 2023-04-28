Котировочные сессии сэкономили 1,5 млрд рублей московским заказчикам

С января по март текущего года 47,8 тысячи котировочных сессий на Портале поставщиков дали возможность московским заказчикам сэкономить 1,5 млрд рублей, что на 7% больше, чем в первом квартале 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион. Ее участники соревнуются друг с другом, постепенно уменьшая стартовую максимальную стоимость контракта. Их продолжительность — три, шесть или 24 часа. Побеждает по итогам сессии тот, кто предложит наименьшую цену.

По словам Ефимова, такие мини-аукционы пользуются высокой популярностью среди муниципальных и городских заказчиков для удовлетворения потребностей в работах, товарах и услугах. Такая тенденция дает возможность увеличить уровень конкуренции в небольших объемах закупок и экономить деньги бюджета.

Сейчас на Портале поставщиков зарегистрировано свыше 300 тысяч поставщиков со всей страны, из них более 90% представляют малый и средний бизнес.

Глава московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил развитие механизма котировочных сессий. Так, в 2022 году увеличился максимальный размер закупок для столичных заказчиков: можно закупать товары на сумму до пяти млн рублей, услуги и работы — до трех млн рублей против прежнего лимита (600 тысяч рублей). Теперь заказчики могут закупать больше товаров, работ и услуг, экономить больше денег и планировать приобретения в более далекой перспективе. В свою очередь для поставщиков открывается больше возможностей для сотрудничества напрямую с Москвой, получения стабильной прибыли и обеспечения спроса на продукцию.