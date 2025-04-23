«Динамо» разгромило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
23 апреля 202501:34
Московский хоккейный клуб «Динамо» со счетом 6:1 обыграл казанский «Ак-Барс» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщают «Известия».
Он вышел в полуфинал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Эта победа стала четвертой для команды из Москвы, «Ак-Барс» победил в двух играх.
Последний раз «Динамо» выходил дальше второго раунда плей-офф в сезоне 2012/13, тогда они стали победителями Кубка Гагарина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru