«Динамо» разгромило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб «Динамо» со счетом 6:1 обыграл казанский «Ак-Барс» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщают «Известия».

Он вышел в полуфинал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Эта победа стала четвертой для команды из Москвы, «Ак-Барс» победил в двух играх.

Последний раз «Динамо» выходил дальше второго раунда плей-офф в сезоне 2012/13, тогда они стали победителями Кубка Гагарина.

