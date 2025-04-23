Маск заявил, что из-за падения прибыли Tesla сократит свое участие в работе DOGE

Акционеры компании указали на негативное влияние работы Маска на стоимость акций Tesla, ее репутацию, а также атаки на автомобили и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что Маск захотел покинуть DOGE из-за постоянной критики со стороны противников. Президент США Дональд Трамп уже смирился с этим фактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

