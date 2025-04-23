Маск заявил, что из-за падения прибыли Tesla сократит свое участие в работе DOGE

Миллиардер и политик Илон Маск из-за падения прибыли своей компании Tesla заявил, что с мая сократит свое участие в работе департамента по госэффективности (DOGE) США, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск

Акционеры компании указали на негативное влияние работы Маска на стоимость акций Tesla, ее репутацию, а также атаки на автомобили и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что Маск захотел покинуть DOGE из-за постоянной критики со стороны противников. Президент США Дональд Трамп уже смирился с этим фактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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