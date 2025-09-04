Кейс-чемпионат с участием студентов ВШЭ завершился в Москве

Двухдневный кейс-чемпионат по развитию системы столичных закупок и торгов, проходивший в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в павильоне «Экономика Москвы, завершился 4 сентября. Студенты Высшей школы экономики разрабатывали инновационные решения для процедуры открытых аукционов и оптимизации контрактной системы. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Привлечение молодых и талантливых специалистов стимулирует развитие экономики столицы. Благодаря прошедшему кейс-чемпионату мы получили не только свежий взгляд на решение актуальных задач по совершенствованию систем закупок и торгов, но и ряд смелых и амбициозных идей, которые пригодятся нам при дальнейшем развитии наших инициатив», — сказал Пуртов.

По его словам, молодые люди узнали о работе департамента, о качествах и навыках, которые необходимы современному госслужащему, а также при защите проектов получили ценные комментарии экспертов. Пуртов выразил надежду, что в будущем участники чемпионата присоединятся к команде ведомства.

Участники кейс-чемпионата предложили проекты решений, в частности, по привлечению предпринимателей и москвичей к участию в городских аукционах, а также по повышению эффективности процессов и цифровизации госзакупок.

Кроме того, важной частью мероприятия стал День карьеры. Работники департамента поделились с участниками чемпионата опытом работы на госслужбе, рассказали о порядке трудоустройства в Правительство Москвы и корпоративной среде.

Кейс-чемпионат был организован столичным Департаментом по конкурентной политике при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

