Инвесторы смогут приобрести два крупных помещения на юго-западе Москвы
Два крупных помещения для бизнеса, расположенных на Профсоюзной улице, были выставлены на открытые аукционы, рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, осмотреть объекты и изучить документацию можно онлайн благодаря Инвестиционному порталу Москвы. Кроме того, на портале можно совершить 3D-тур по зданию или помещению.
«Сделка с городом тоже заключается онлайн. Сейчас предпринимателей могут особенно заинтересовать два помещения свободного назначения возле станции метро «Новые Черемушки». Они находятся на первом этаже жилого дома по адресу: улица Профсоюзная, дом 33, имеют отдельные входы и подходят для организации практически любых видов бизнеса», — отметил Пуртов.
Площадь одного из помещений, выставленных на торги, составляет 136,8 квадратного метра, второго — 179,1. Оба помещения подключены к водоснабжению, электричеству и канализации.
Для участия в торгах нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись. Прием заявок длится до 3 октября. Сами аукционы запланированы на 14 октября. Они пройдут на электронной площадке «Росэлторг».
Столица выставляет на аукционы различное имущество, а витриной для него является Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» можно ознакомиться со всей необходимой информацией о лотах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
- Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто
- СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
- АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
- Стало известно, зачем банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
- В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»
- СМИ: Особняк Галкина и Пугачевой пришел в упадок, а ремонт потребует десятки миллионов
- «Доширак» признали тихим убийцей
- Зеленский попросил Запад усилить «лыжи Украины»
- СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru