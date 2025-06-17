Инвесторы смогут открыть детский сад в СВАО по программе льготной аренды
В Москве на торги выставили право на аренду недвижимости, которая находится в Останкинском районе города. Победитель аукциона получит возможность открыть там детский сад, рассказал глава Департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Москва поддерживает предпринимателей, открывающих в городе частные детские сады и школы. С 2013 года для них действует программа «1 рубль за квадратный метр в год», предусматривающая льготную аренду зданий и помещений», — напомнил он.
По словам Пуртова, предприниматели смогут отправить заявки до 23 июня, сами торги пройдут 26 июня на электронной площадке «Росэлторг».
Лот включает два здания, в одном из них расположена котельная. Как отметила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Екатерина Соловьева, победителю торгов предстоит согласовать с городом объем ремонтных работ.
«Условия аренды объектов предусматривают открытие частного детского сада, рассчитанного минимум на 60 мест. Договор будет заключен с победителем торгов по ставке, которая определится по результатам аукциона», — добавила она.
У предпринимателя есть полгода, чтобы завершить косметический ремонт перед открытием детского сада. При необходимости капитального ремонта начать образовательный процесс нужно в течение полутора лет. На реконструкцию заложено три года.
Выполнив условия программы, инвестор сможет снизить арендную плату до одного рубля за квадратный метр в год. При этом общий срок действия договора аренды составит 49 лет.
Информация об объектах, выставленных на торги в городе, доступна на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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