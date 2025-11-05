Инвесторы могут приобрести помещение для предпринимательства на юге Москвы

Москва выставила на аукцион объект свободного назначения в Южном административном округе общей площадью в 472,8 кв. м. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Предприниматели и другие жители столицы могут подобрать необходимые объекты для бизнеса и инвестиций в разных районах Москвы на Инвестиционном портале. Например, в районе Чертаново Центральное в данный момент доступно нежилое помещение площадью более 450 кв. м», — указал он.

По его словам, в помещении может быть открыта швейная мастерская, склад для интернет-магазина, творческая студия или другой вид бизнеса. Аукцион состоится 25 ноября, а подать заявку на участие необходимо до 13 ноября включительно.

Объект находится по адресу: Кировоградская улица 22к2, недалеко от станции метро «Пражская». Он подключен к основным коммуникациям и занимает второй этаж.

Для того, чтобы претендовать на победу в торгах, предпринимателям необходимо иметь регистрацию на площадке «Росэлторг» и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Столица регулярно выставляет на продажу ряд объектов. На Инвестиционном портале Москвы оперативно появляются лоты, которые доступны для покупки или аренды. Информация о них, включая все необходимые документы и фотографии, публикуется в разделе «Торги Москвы».

