Инвестор сможет открыть досуговый центр в парке «Кузьминки»

Бизнесмены могут принять участие в городских торгах по аренде одноэтажного здания в парке «Кузьминки». В объекте площадью более 350 кв. м можно будет организовать центр досуга. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Среди преимуществ — наличие высокого пешеходного трафика и точек притяжения горожан и туристов, таких как храм, построенный в XVIII веке, различные музеи, а также мероприятия для взрослых и детей. Сейчас на городских торгах доступно одноэтажное здание площадью 358,5 кв м, которое имеет культурно-просветительское и досуговое назначение. Победитель аукциона сможет открыть здесь центр детского творчества, художественную мастерскую, арт-студию, выставочный зал и другие виды бизнеса. Договор аренды здания заключается на пять лет», — уточнил Пуртов.

Адрес объекта: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», дом 1, строение 12. Здание подключено к основным коммуникациям. Сам аукцион состоится 31 октября, а заявки на него можно будет подать до 28 октября.

Для того, чтобы принять участие в торгах, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на онлайн-площадке «Росэлторг».

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

