Инвестор сможет открыть детский сад по льготной программе на севере Москвы
Нежилое помещение площадью 377,2 «квадрата» Москва выставила на аукцион по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Победитель торгов сможет разместить в нем детсад как минимум на 30 мест, заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, заявки будут приниматься до 23 декабря. Пуртов подчеркнул, что льготной арендой Москва стимулирует развитие социальной инфраструктуры.
Лот расположен на улице Космонавта Волкова. Для перехода на льготную арендную ставку необходимо привести его в надлежащее состояние, установить необходимое оборудование и приступить к образовательной деятельности.
Торги состоятся на электронной образовательной площадке «Росэлторг» 26 декабря. Участникам аукциона необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, образовательную деятельность можно будет вести на площади 335,6 квадратного метра. Срок действия договора аренды составит 49 лет, а на время подготовки дошкольного учреждения к открытию будет действовать та арендная ставка, которую установят по результатам торгов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирная жительница была ранена в Шебекино при атаке дрона ВСУ
- Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ
- Суд в Курской области заочно арестовал украинскую журналистку
- С рэпера Гуфа сняли электронный браслет
- СМИ: Цены на печатные книги в начале 2025 года вырастут на 7–10%
- СМИ: ЕС третий раз не смог согласовать 15-й пакет санкций против России
- В Астане прошли концерты, творческие встречи и мастер-классы в рамках Дней Москвы
- Гражданина Узбекистана задержали за развратные действия в отношении малолетней
- Греф: ЦБ может монополизировать оплату «Улыбкой»
- Лукашенко попросил у Путина «Орешник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru