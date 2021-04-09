Инвестор по концессии построит в Москве два завода по переработке ила

В Москве к 2024 году будут построены два завода по экологичной переработке илового осадка. Соответствующее концессионное соглашение уже подписано, инвестор вложит в проект около 27 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, соглашение подписано на 20 лет. Согласно его условиям, инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию.

«Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию», - уточнил заммэра.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года, его организаторам выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. В результате концессионное соглашение было подписано с ООО «Гринтех».