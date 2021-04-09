Инвестор по концессии построит в Москве два завода по переработке ила
В Москве к 2024 году будут построены два завода по экологичной переработке илового осадка. Соответствующее концессионное соглашение уже подписано, инвестор вложит в проект около 27 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, соглашение подписано на 20 лет. Согласно его условиям, инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию.
«Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию», - уточнил заммэра.
Конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года, его организаторам выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. В результате концессионное соглашение было подписано с ООО «Гринтех».
Вопрос безотходной переработки осадка сточных вод стал актуален в столице уже давно, его обсуждение продолжалось на протяжении многих лет. Эксперты пришли к выводу, что сушка – наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка. Он позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам.
«Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка», - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, добавив, что переработанный продукт будет направляться на цементные заводы, где его используют в качестве твердого биотоплива.
Планируется, что ежегодно новые предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка.
«Проект является масштабным по объему инвестиций, инновационным по совокупности применяемых технологий и задействует перспективную схему государственно-частного партнерства, уже доказавшую свою эффективность. Результатом его реализации могут быть не только положительные экологические и социально-экономические последствия для Москвы, но и тиражирование уникального опыта в другие российские регионы, включая возможность создания франчайзинговой схемы реализации подобных проектов. Стоит также отметить, что взаимодействие всех предполагаемых участников проекта (государство, инвестор, поставщик сырья для переработки, потребитель конечной продукции) - это сложная управленческая схема, представляющая сама по себе ноу-хау, что, безусловно, придает проекту дополнительную значимость», - считает генеральный директор, Labrium-консалтинг Сергей Найчук.
Власти Москвы полагают, что этот проект значительно улучшит экологическую ситуацию в городе. Кроме того, механизм государственно-частного партнерства впервые будет применен в сфере ЖКХ, до этого он использовался для развития транспортной и социальной инфраструктуры.
Концессия позволяет учитывать интересы и бизнеса, и города. Столица получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока соглашения.
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