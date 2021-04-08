В Москве откроют новое производство ветеринарных препаратов

На территории «Технополиса» в Печатниках до конца года появится завод по производству ветпрепаратов полного цикла, общие инвестиции в проект составят около 1,6 млрд рублей. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на предприятии будет выпускаться широкий спектр тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных.

«Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к пуско-наладке. Общий объем инвестиций в производство составит около 1,6 млрд рублей. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест», - сообщил Ефимов.

Новый завод разместится на площади более шести тысяч квадратных метров. Большая часть производственного пространства выделена под так называемые «чистые комнаты», которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компания производитель занимает первое место среди отечественных частных предприятий по ассортименту производимых иммунобиологических лекарственных средств ветеринарного назначения, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

На данный момент компания уже зарегистрировала и производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина. Кроме того, на предприятии налажено производство 60 видов тест-систем для диагностики болезней у животных, причем пять из них позволяют выявить одно из опаснейших заболеваний в ветеринарии – африканскую чуму свиней.

