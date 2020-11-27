Москва впервые вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для экспатов

Москва впервые вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов, говорится в пресс-релизе столичного департамента экономической политики и развития.

За год город поднялся с 54 до 17 места и по совокупной оценке обошел Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

Лидируют в рейтинге Валенсия, Аликанте и Лиссабон, замыкают его Стамбул, Пекин и Кейптаун. Соседями Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг оценивает такие характеристика города, как доброжелательность местного населения и владение им языком экспата, зарплата экспата и доступность жилья для него, климат и городская инфраструктура для отдыха и поддержания здоровья, а также гарантии занятости и баланс между работой и личной жизнью.

Как сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями - 12-е место и финансового положения – 16-е.

Рейтинг ежегодно с 2017 года составляет интернет-сообщество экспатов Internations, Москва присутствует в нем с самого начала, ранее наивысшее место, которое занимал город, было 33-е.

